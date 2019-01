Al via i nuovi corsi di fotografia di The Travel Photographers

Genova. Venerdi 1 Febbraio 2019 nella sede dell’agenzia di viaggi Robintur Travel Partner a Genova (via Cairoli 14), dalle ore 18,30 alle ore 19,30. Saranno presentati i nuovi corsi di fotografia di The Travel Phoptographers. In cui le prime due lezioni saranno completamente gratuite

I partecipanti saranno accompagnati lungo tutti gli aspetti che riguardano il fare fotografico,

facendosi accompagnare dalle immagini dei grandi che hanno fatto la storia della fotografia,

fino a mettere in pratica quanto imparato, con delle uscite fotografiche

I corsi sono tenuti da Paolo Frega, fotografo con 35 anni di esperienza in ambito pubblicitario

già docente all’Accademia di Belle arti di Genova di Storia della Fotografia e Programmi di Fotoritocco, docente di Fotografia presso l’International School of Comics nonchè Adobe Certified Instructor

Info: www.paolofrega.com

Contatti: mail@paolofrega.com 349 2540045.