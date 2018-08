Al via il Festival Life, persone oltre il genere, alla Tosse MDLSX

Genova. Inaugurazione di Life – persone oltre il genere. Il 6 maggio alle 18.30, nel foyer della sala Aldo Trionfo, cerimonia con Marco Doria, sindaco di Genova, Domenico Lazzaro, direttore artistico di Life festival, Gabriele Piazzoni, segretario Arcigay nazionale, Amedeo Romeo, direttore Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, Carla Peirolero, Festival e Compagnia Suq. Seguirà aperitivo.

Segue alle 21.30, nella sala Aldo Trionfo, lo spettacolo MDLSX: con Silvia Calderoni. MDLSX è ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al middle sex, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria.

Di “appartenenza aperta alle Molteplicità” scriveva R. Braidotti in “On Becoming Europeans”, avanzando la proposta di una identità post-nazionalista.

Ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche artistiche – che MDLSX tende. È uno “scandaloso” viaggio teatrale di Silvia Calderoni che – dopo 10 anni con Motus – si avventura in questo esperimento dall’apparente formato del Dj / Vj Set, per dare inizio a una esplorazione sui confini. In MDLSX collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie e sulla confusione tra fiction e realtà; MDLSX oscilla – da Gender Trouble a Undoing Gender. Citiamo Judith Butler che, con “A cyborg Manifesto” di Donna Haraway, il “Manifesto Contra-sexual” di Paul B. Preciado e altri cut-up dal caleidoscopico universo dei Manifesti Queer, tesse il background di questa Performance-Mostro.

Seguirà After Party.

In collaborazione con Teatro dell’Archivolto.

Costo del biglietto 14 euro.