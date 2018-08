Al Teatro della Gioventù si ride con L’anatra all’arancia

Genova. Gilbert e Lisa sono una coppia in crisi: in dieci anni di matrimonio non si sono mai fatti mancare storie extraconiugali, ma il loro rapporto sembra destinato a chiudersi definitivamente in quanto Lisa è innamorata di Alain, un francese ricco e affascinante. Comincia così L’anatra all’arancia di di Marc-Gilbert Sauvajon, in scena al Teatro della Gioventù dal 18 aprile al 23 aprile come anteprima, dal 24 aprile al 7 giugno come repliche.

Gilbert è gelosissimo di Lisa, che – sia pure a modo suo – ama profondamente, ma anziché reagire violentemente adotta una tattica più sottile: propone alla donna di passare un ultimo fine settimana insieme nella loro villa, invitando anche Alain, con cui ostenta di voler diventare amico.

A questo punto però Lisa non può impedire che anche Gilbert porti una compagnia femminile: quindi si unisce ai tre Patty-Pat, la procace e disinibita segretaria di Gilbert…

Adattamento francese dell’originale testo teatrale di W. D. Home, L’anatra all’arancia è una famosa ed esilarante commedia, che esplora le dinamiche dei rapporti di coppia con una sagacia e frizzantezza sempre attuali.

Nelle serate di anteprima il costo del biglietto è di 5 euro. Nelle repliche varia a seconda del giorno della settimana: 12 euro dal martedì al giovedì, 15 euro dal venerdì alla domenica. Lo spettacolo inizia di norma alle 21, qui il calendario completo con gli orari delle singole date.

(foto tratta dall’omonimo film con Ugo Tognazzi e Monica Vitti)