“Al postino si spara sempre due volte”, spettacolo per il Gaslini

Genova. “Al Postino si spara sempre due volte” della Compagnia Errata Corrige: risate e colpi di scena al Teatro Carignano

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Malattie Renali del del FMRB-Onlus, per le Famiglie Disagiate dei Bambini Ricoverati nel Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto G.Gaslini.

Sabato 9 novembre, al Teatro Carignano, Viale Villa Glori, dopo il cocktail di benvenuto delle ore 19.00, andrà in scena alle ore 20.15, la piece teatrale “Al Postino si spara sempre due volte” regia di Jacopo Marchisio, con la Compagnia Teatrale Errata Corrige di Savona. Interpreti: Alessandra Aonzo, Loredana Baldo, Susj Borello, Greta Cattardico, Alberto Cazzato, Matteo Casiddu, Maria Gagliardo, Patrizia Gariglio, Jacopo Marchisio, Silvia Santi.

Liberamente ispirata a Post Horn Gallop, opera del 1965 del commediografo inglese Derek Benfield, la commedia è una farsa scatenata con tutti gli ingredienti del genere: storie d’amore clamorosamente intrecciate, criminali evasi, una torma di boy scout all’assalto di una villa, quadri che appaiono e scompaiono, passaggi segreti, turiste affamate e chi più ne ha più ne metta. Il tentativo della signora Gigliola di aprire al pubblico casa sua per fare cassa si rivelerà un’incredibile fonte di disastri, ma ognuno dei personaggi andrà dritto per la propria strada, sfidando senza paura le pallottole che una senatrice pazza spara dalla cima di una torre e – insidia ancor più pericolosa – il ridicolo in cui tutti possono piombare.

La Compagnia Errata Corrige nasce nel 2015 da un gruppo di allievi del Laboratorio Teatrale dei Cattivi Maestri di Savona. Nel tempo gli “errati” hanno collaborato con diversi attori e registi tra cui Annapaola Bardeloni (Binario Cieco, 2015), Francesca Giacardi (Amnesia, 2016), Jacopo Marchisio (Al postino si spara sempre due volte, 2017) e Giuseppina Facco (R-evoluzione 2019).

Lo spettacolo, con il patrocinio del CIV di Carignano, è a favore del FMRB-Onlus, per le Famiglie Disagiate dei Bambini Ricoverati nel Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto G.Gaslini.

Ore 19,00 Aperitivo – Ore 20,15 Inizio Spettacolo – Posti: Settore I e IIA Euro 20,00 • Settore IIB e III Euro 15,00

Prevendita Biglietti dal 30 di Ottobre da : 2M – Piazza L.da Vinci 9R – Caffè del Teatro – Galleria Cardinal Siri (daTeatro Carlo Felice) e nei seguenti negozi aderenti al CIV Carignano: Parrucchiere Luca & Manola Via Alessi • Carrefour – Via Bixio • Tabaccheria – Via Bixio • Elettricità Negri – Via Ilva • Pasticceria Sansebastiano – Via Alessi • Hamamelis Estetica – Via Santa Chiara.

Info: Segreteria FMRB ore 9-13 – Tel.010 56.362.552 – e-mail: fmrb@gaslini.org

Grazie per la divulgazione della notizia.