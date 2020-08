Al Porto Antico arriva lo show dei Pirati dei Caruggi \"Abelinauti\"

Forti del successo di pubblico e critica, sold out nelle ultime tre edizioni di Palco sul Mare Festival con lo straordinario “Invexendo” dello scorso anno in Arena del Mare, seguiti ed apprezzati da giovanissimi e non, amati per la loro spontanea comicità, i Pirati dei Caruggi capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin tornano in scena a coronamento di uno straordinario lavoro da parte degli artisti e di una entusiasmante risposta del pubblico che nel corso degli anni ha dimostrato un grande attaccamento al celebre quartetto. E così più rutilanti e grotteschi che mai, martedì 4 e mercoledì 5 agosto con doppio spettacolo a serata, alle 20:00 e alle 22:00, si presentano sul palco con un nuovissimo show dal titolo “Abelinauti”

Loro, i veri predoni della comicità ligure hanno fatto la parodia al popolo della loro terra, così ospitale da vantare l’invenzione del turismo “mordi e fuggi”. Con sketch inediti e ricchi di improvvisazione, in esclusiva per il pubblico di Palco sul Mare Festival, i “Fab Four” di San Donato sono andati alla ricerca delle loro fortune con insensato quanto contagioso ottimismo. Non è dato sapere se esiste una “scuola genovese della comicità” o forse una “comicità della scuola genovese”, ma qualunque sia la scuola, una cosa è certa: i Pirati dei Caruggi l’hanno marinata. Meglio la strada, il dedalo di vicoli in salita di una città irripetibile. E se si vuol sopravvivere, l’unica via d’uscita è l’arrembaggio.

Abelinauti è un invito agli spettatori a “decollare” per un viaggio alla scoperta di nuovi sketch co(s)mici. Chi ha detto che per partire serve una destinazione? I Pirati dei Caruggi gettano la bussola, sguainano la panciera, e terrapiattisti convinti, partono alla volta dell’orizzonte comico, determinati a precipitare oltre il bordo dell’umorismo e dimostrare che è sempre possibile cadere più in basso.

In scena il rutilante, tumultuoso armamentario di idee che costituisce da sempre il loro inconfondibile marchio. Pungenti, ironici, i Pirati dei Caruggi sono l’emblema di quell’inspiegabile mix di caos creativo e cattive intenzioni capace di dare vita all’appuntamento comico più atteso di Genova. Una serata imperdibile per l’energia, la varietà dell’umorismo di casa nostra e la spavalda maestria dei suoi cannonieri. Il loro successo è merito di una comicità goliardicamente trascinante e fuori dagli schemi.

Biglietti in vendita anche la sera degli spettacoli. Apertura biglietteria ore 19:00

Info biglietti prevendita online: www.palcosulmarefestival.it | www.happyticket.it | rivendite autorizzate