Al Duse si scatena la gelosia di Otello

Genova. Un grande classico di William Shakespeare raccontato in chiave popolare sotto la regia di Carlo Sciaccaluga.

La gelosia di Otello coinvolge lo spettatore, stringendogli come in una morsa la mente e il cuore: un sentimento in grando di far uscire la “bestialità” dell’essere umano. Il male di Iago, artefice proprio di questa liberazione, si dispiega sotto forma di superiorità intellettuale.

Il loro scontro si svolge sull’isola di Cipro, in un’ambientazione ibrida tra Medio Oriente antico e prima Guerra del Golfo. Tra loro, l’innocente Desdemona come vittima sacrificale.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.