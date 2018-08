Al Duse si ride con Molière

Genova. Sul palco del Teatro Duse si torna a ridere con una delle commedie più coinvolgenti di Molière, Il borghese gentiluomo. Opera dal divertimento travolgente e dal ritmo serrato, la commedia ruota intorno alla figura, sempre comicissima, del ricco borghese Monsieur Jourdain che vorrebbe farsi gentiluomo. Per questo si circonda di “maestri” che lo sfruttano, trascurando moglie e figlia, le quali non accettano di condividere la sua ossessione per i titoli nobiliari.

Scritta e rappresentata per la prima volta nel 1670, Il borghese gentiluomo fa parte di un gruppo di commedie-balletto che Molière dedicò a Luigi XIV, proponendoli come divertimenti di corte.

La commedia, diretta da Filippo Dini, va in scena dal 19 ottobre fino al 6 novembre.

Inizio alle ore 20.30, biglietti da 17 euro.