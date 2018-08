Al Duse la nuova creazione di Paravidino

Genova. Autore “generazionale” per la sua capacità di raccontare il mondo di giovani costretti a diventare adulti troppo in fretta (o non diventarlo affatto), Fausto Paravidino è uno dei più interessanti drammaturghi europei è noto da tempo. Lo sappiamo per le storie che crea: fotografie, ritratti di umanità minime, semplici, vive e riconoscibili. E per confermarlo non c’era bisogno che la Comédie Française mettesse in scena un suo testo, La malattia della famiglia M già nel 2010.

È un autore attento alle dinamiche sociali, politiche, economiche di un’Italia allo sbando, compressa tra lo scandalo di Genova 01 e la crisi economica. Ma è uno scrittore che sa coniugare un’ironia graffiante, degna della miglior commedia (non escluso Woody Allen) con un gusto amaro, disincantato, a tratti violentemente cupo o rabbioso.

In scena, affiancato da Iris Fusetti, Fausto Paravidino, come regista e attore, propone spesso una recitazione scarna, demistificatrice, aguzza e analitica, che pure esplode in tragedie dolenti e dolorose. Ora affronta un nuovo testo: Il senso della vita di Emma, una nuova creazione che si muove tra memoria e presente.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.