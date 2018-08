Al Ducale anteprima del film “A Ciambra” di Jonas Carpignano

Genova. Mercoledì 30 agosto alle 21,15 nel Cortile Maggiore, Palazzo Ducale, il regista italo americano Jonas Carpignano presenta l’anteprima del suo ultimo lavoro: “A Ciambra”, film prodotto da Martin Scorsese, applauditissimo al Festival di Cannes 2017 e atteso agli European Film Awards.



Due anni dopo “Mediterranea”, il film d’esordio alla Semaine de la Critique, il giovane regista Carpignano ha portato a Cannes “A Ciambra”.

Il film, prodotto da Martin Scorsese, racconta la storia di Pio, un ragazzino rom della zona di Gioia Tauro. A quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male. Pio dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

Il film si è aggiudicato il premio Europa Cinemas Label come miglior film europeo alla Quinzaine des Réalizateurs.

Tariffe

intero € 6 | ridotto € 5 (Mani Movies Young, Campus, Cus, Family)

validi gli ABBONAMENTI Circuito Cinema Genova

Biglietteria

E’ possibile acquistare i biglietti:

– online tramite il sito circuitocinemagenova.it

– presso i cinema SIVORI (t. 010 5532054) dalle ore 16:30 in poi

– presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da quaranta minuti prima dell’inizio dello spettacolo.