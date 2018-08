Al centro sociale Zapata “The night of apocalypse”, dal punk al rap cinque band liguri ad alto tasso di energia

SABATO 05 MAGGIO

cs zapata Genova (via sampierdarena 36)

THE NIGHT OF APOCALYPSE

apertura porte ore 21

inizio live 21:30

DSA COMMANDO

EFFEMENTI

CGB

LE CAROGNE

LE ASTRONAVI

Serata che vedrà sul palco ben 5 formazioni tutte liguri, ritmi che spazieranno dal punk HC dei CGB tra le band più longeve del punk italiano formatesi a Imperia nel 1989, sempre dal Levante ligure LE CAROGNE un miscuglio di Garage, di Punk (quello alla vecchia maniera), di R’n’R (quello più marcio e irriverente).

Da Savona il rap/hiphop dei DSA COMMANDO tra le band più apprezzate e conosciute del genere in Italia, grazie anche ai loro live sempre incendiari. Da Genova il rap degli EFFEMENTI, e il trap, indie, vaporwave delle ASTRONAVI.

Bar a prezzi popolari e calcetto!!

DSA COMMANDO

Nati nel 2013 a Savona sono Krin183, Sunday, HellPacso e MacMyc.

Nel 2014 Heskarioth, membro fondatore della band insieme a krin183 e Sunday, smette di fare

rap. Nel 2004 producono il loro primo demo “Adrenopromo”, successivamente nel 2006 esce

“Requiem” primo album ufficiale. Nel 2009 la formazione vede a tutti gli effetti MacMyc

e Hellpacso come membri ufficiali ed esce “Destroy the enemy”. Nel 2012 esce “Retox” e tre

anni più tardi nel novembre 2015 pubblicano “Sputo”. Nel 2013 per i primi dieci anni di attività

esce l’album “Le Brigate Della Morte”, raccolta di tutti i singoli usciti sul web (Le Brigate della

morte, Funeral Commando, Cane, Blitzkrieg, Roulette Russa…) e due inediti “Centuria

Assassina” e “Flashback”. Pochissime collaborazioni, “Spread the Infection” con Gore Elohim

(Goretex – Non Phixion) prodotta da Sunday, il quale partecipa con diverse produzioni all’

ultimo album del rapper americano “Electric Lucifer”. Insieme ai Veneti 16 Barre producono

“Orde”, con Zulù dei 99 Posse “La malasorte non perseguita”, con Sad Vicious della band

francese Droogz Brigade “Sequestro” e con Danno dei Colle der Fomento “Terrorizers”. Attivi

sotto questo nome dal 2003 hanno condiviso il palco sia con i massimi esponenti della scena

hip hop nostrana e internazionale che con gruppi di altri generi musicali (Kaos one, Colle der

Fomento, Psycho Realm, Ill Bill, Onyx, Noyz Narcos e Metal Carter, Assalti frontali, Otr, Nabat,

Klasse Kriminale, 99 Posse e molti altri), hanno suonato in numerosi centri sociali e locali da

nord a sud per l’Italia, in Svizzera, in Francia e in Repubblica Ceca in occasione dell’ Hip hop

Kemp 2014. Da ricordare nell’Ottobre del 2015 la loro apparizione durante l’esibizione italiana a

Bologna dello storico gruppo americano Non Phixion. Da sempre portano in giro un concerto

spinto al limite, che li contraddistingue per la violenza brutale lirica e sonora.

C.G.B.

(acronimo che sta originariamente per Crime Gang Bang) sono una famiglia punkhardcore

nata a Imperia nel 1987, attorno all’esperienza del Centro Sociale Sobbalzo. Nel corso degli anni si

sono sempre espressi mediante l’autoproduzione e la totale autogestione delle proprie attività,

incidendo dischi e girovagando per lo stivale e il continente. La loro formazione ha visto numerosi

cambiamenti nel tempo, con Robi e Beck (rispettivamente al basso e alla chitarra) ad oggi unici

membri originali ancora attivi. Uno dei mutamenti più radicali nei C.G.B. avviene dopo una lunga

pausa durata dall’inizio degli anni 90 fino agli albori del nuovo millennio, con l’ingresso di Enzo e

Davide, dal profondo sud. Con questa formazione partoriscono molti loro cavalli di battaglia e

iniziano un’intensa attività live. Enzo lascia la batteria nel 2010 e gli succedono in ordine Massi,

Lorenzo e infine Guido, mentre Davide cede il microfono a Gippy nel 2014.

LE CAROGNE:

Dall’Estremo Ponente Ligure un miscuglio di Garage, di Punk (quello alla vecchia maniera), di R’n’R (quello più marcio e irriverente), Testi in Italiano sguaiato sempre in bilico tra rabbia e ironia, chitarrine surf e fuzz sfrerraglianti, organetti insolenti synth urticanti e elettronica “povera”, sezione ritmica caciarona e ignorante.

Questo sono le Carogne, dal 2008, quattro loschi figuri, tre album, svariate compilation, e continue scorribande live tra Italia Francia Svizzera e Germania. La Band nasce nel 2008, nel 2009 registra il mini cd “Le Carogne” e partecipa con due canzoni inedite alla compilation “La Mano R’n’R #1”

In ottobre 2011 Massimo lascia il gruppo e alla batteria viene sostituito da Daniele “Slavo”.

Nel 2013 esce il CD “Secondo le Carogne” al quale seguiranno innumerevoli concerti in Italia, Svizzera, sud della Francia Germania.

Nel 2016 con la coproduzione di Area Pirata, Party Tonite, Chono Records e Rude Records esce TRIODO terzo disco della band; questa volta anche in vinile e digital download.

LE ASTRONAVI

accompagnato dalle proiezioni live da Stefania Carbonara – Produzione Video, mescola influenze trap, indie, vaporwave senza però voler appartenere ad un genere preciso. Dopo svariati singoli a settembre è uscito il suo primo disco “16 maggio” in free download su studioostile.it

EFFEMENTI

sono uno dei nomi più importanti nel panorama underground genovese. Attivi dal 2007, negli ultimi anni hanno girato l’Italia da Trento a Taranto.

Alcuni dei membri degli Effementi fanno parte di Subway Connection, organizzazione di eventi a Genova che ha curato parte della direzione artistica di GEHHF. Artisti che hanno a cuore non solo la loro arte, ma che si impegnano per diffondere i messaggi della musica nella loro città e per chi ne fa parte.