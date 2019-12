Al Caribe club si balla latino e milonga

Venerdì 13 dicembre 2019 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 22.30, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Durante la serata saranno ospiti i ballerini Davide Fazio e Federica Caruso, che presenteranno lo show “Besame Sabroso” in anteprima per il pubblico del Caribe. Insieme a loro, ci sarà alla console dj Rocco Davide, per una notte latina a 360 gradi. Nella sala latina si ballerà con i ballerini del Caribe Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia, Daniela e Federica, mentre nella sala bachata si conferma alla console dj Jonathan Lopez, accompagnato dall’animazione in pista dei ballerini Danilo e Lulù.

Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103

Sabato 14 dicembre, dalle ore 21, torna l’appuntamento con la “Notte di Milonga”, in collaborazione con Caribe Tango Club. La serata sarà dedicata alla milonga e alle atmosfere sensuali e romantiche del tango argentino.

Dalle 21 alle 22 si terrà il workshop di tango intermedio, a seguire serata di milonga con festeggiamenti per i compleanni dei ballerini Roby, Andrea, Olivia e Luca.

Informazioni e prenotazioni: 392.2511592, asdceleste@gmail.com