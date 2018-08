Ai giardini Luzzati la prima sagra urbana “Caruggi e lanterne”

Genova. In perfetto stile da sagra paesana, il Ce.Sto e il Tiflis organizzano la prima sagra urbana “Caruggi e lanterne”, in programma dall’1 al 4 giugno. Il menu sarà composto da acciughe fritte, farinata, salsiccia e patatine, cous cous, il tutto innaffiato da vino bianco e rosso, e birra alla spina.

Le serate saranno animate invece da concerti ed esibizioni dalle 21, in particolare: mercoledì 1 giugno Daniele Gigli (one man band virtuoso) dalla Toscana e Lorenzo Malvezzi (canzoni e filastrocche); giovedì 2 giugno Months of Indecision (alt/folk/country) from Usa e Deads all, Folks (hillbillies rock) da Roma; venerdì 3 giugno: alle 19 Buon Compleanno Lele! con spettacolo marionette Ali Babà e i 40 ladroni (Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse) e poi show comico di Daniele Raco. Padrino della serata Maurizio Lastrico. Sabato 4 giugno Love what u Love, Osc2x (electrop) da Bologna e Banana Joe (rock ’70).