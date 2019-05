“#adottaunattore” al Teatro Instabile

#adottaunattore non è uno spettacolo, è una richiesta di aiuto. Chi ancora oggi sostiene di fare questo mestiere, se è sincero deve ammettere che, nella maggior parte dei casi, le entrate non bastano a coprire le spese. I soldi non sono sufficienti neppure per sopravvivere. Ma oggi per fortuna la soluzione c’è. E il nostro attore l’ha trovata. Farsi adottare.

Per farlo deve trovare una famiglia disposta a tenerlo con sé e ad amarlo. Per sempre. Badare a lui. Vitto e alloggio. Lui vi ricambierà con il suo grande affetto, il suo modo affabile e la sua eleganza e convivialità. Potrete portarlo alle feste o alle cene più esclusive, lui saprà sempre come comportarsi. Vi farà sorridere quando sarete tristi. E ovviamente, farà di tutto per intrattenervi. Perché pagare un canone Tv, quando l’intrattenimento lo possiamo avere dal vivo, comodamente a casa nostra e soprattutto GRATIS? La serata ha un costo minimo.

L’intero incasso della serata (fatta eccezione per le spese vive del tecnico e della musicista) sarà devoluta alla produzione di un video, una specie di showreel che l’attore utilizzerà per presentarsi alla sua nuova famiglia. I partecipanti alla serata saranno dunque pregati di applaudire, ridere anche sguaiatamente fingendo di divertirsi, rendendo “appetibile” la compagnia dell’attore, simpatico e carismatico. Perfetto anche per le migliori famiglie.

Girare questo video coincide, per il nostro attore, anche al suo ultimo (almeno così lui si augura) spettacolo teatrale live. Da oggi, il mestiere dell’attore si rinnova. Basta inutili e vecchie “tirate” dal vivo. Con #adottaunattore gli attori potranno finalmente vivere del loro mestiere. E tutto questo grazie a voi.