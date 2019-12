Ad metalla live al B-Club di Savignone

Savignone. Venerdì 17 gennaio al B-club di Savignone, via Marconi 45-47, serata a Hard Rock con gli Ad metalla da Genova.

La band propone oltre alle di brani storici dei Deep Purple, Ozzy Osbourne, Van halen, Led Zeppelin , Pantera Sistem of a Down ecc. anche brani propri di rock metal cantato in italiano.

Tratti Dall album “Gemelli siamesi “presente su tutte le piattaforme digitali spotify youtube deezeer eccetera.

Dado Cipollone Basso, Fabrizio Lamagni voce, Davide Marrari chitarra elettrica, Riccardo Romano batteria. Nella serata anche brani strumentali del chitarrista del gruppo Davide Marrari che ha all’attivo 4 album solisti e ha collaborato con Ian Paice dei Deep Purple.

Apricena dalle 20.30. Spettacolo alle 22 circa.

Per contatti: www.facebook.com/davidemarrariguitar