Ad Astra, mostra d\'arte contemporanea organizzata da Divulgarti, presso Palazzo Ducale

Esposizione d’arte contemporanea “AD ASTRA”

Genova, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, Piazza Matteotti 9 dal 25 febbraio all’ 11 marzo 2021

Evento inaugurale giovedì 25 febbraio 2021, ore 18.

Informazioni e partecipazione alla mostra: https://www.facebook.com/events/412065666571323

Si inaugura a Genova, giovedì 25 febbraio 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d’arte “Ad Astra”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l’ideazione dell’Associa- zione ARconTE e l’organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 25 febbraio all’11 marzo 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Tutti noi vogliamo e cerchiamo con il nostro pensiero e la nostra spiritualità di volgerci verso le stelle, un modo di elevarci al di sopra di tutto ciò che è materiale e che ci costringe ad affronta- re le difficoltà. “Ad Astra” vuole essere una mostra d’arte contemporanea in cui gli artisti si confrontano sulla possibilità di andare oltre tutto quanto ci impone restrizioni, problemi, difficol- tà. E anche un augurio di buon auspicio per gli anni a venire.

We all want and seek with our thinking and our spirituality to turn towards the stars, a way to rise above all that is material and which forces us to face difficulties. “Ad Astra” aims to be a contemporary art exhibition in which artists discuss the possibility of going beyond everything that restrictions, problems and difficulties impose on us. It is also a good omen for the years to come.

Il vernissage della mostra “Ad Astra” è alle ore 18 di giovedì 25 febbraio 2021 e l’esposizione resta aperta sino all’11 marzo 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Sandra Anic’, Michael Baroff, Kirsten Cater- Casey Martin, Maria Evseeva, Leonardo Genovese (Fessaci Art Gallery), Dorotea Jakšić, Hacer Karaçor, Diane Kuster, Leonie’s fabric art with a touch of Japan, Zarga Martini, Faiza Mubarak, Korede Ojelade, Elena Palmegiani, Diana Rabinovich, Christopher Rozitis, Lena Snow, Victoria Southall, Urszula Szulborska, Annalisa Torre, Francesca Volpe, Shaylin Wallace, Jasmin Yli-Huhtala.

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Selezionatori d’arte: Beatrice Cazzulo, Giulia Orlandi, Noemi Serra, Giacomo Lazzara

Art direction e web: Anna Maria Ferrari Ufficio Stampa: Piero Cademartori, Elena Bozzano

Divulgarti: +39 331 6465774 – eventi@divulgarti.org – selezioni@divulgarti.org Ufficio stampa: +39 338 7676 020 – ufficiostampa@divulgarti.org

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un’idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d’arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d’arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d’Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l’autore, piccoli spettacoli, per coniugare l’arte ai temi del dibattito e dell’approfondimento culturale. Sovente favorisce l’incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all’esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all’arte, così come l’incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l’organizzazione di mostre ed eventi d’arte.

