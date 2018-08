Ad Arenzano “Odio il té verde”, com’è difficile la convivenza tra colleghe

Arenzano. Sabato 3 giugno alle 21, al Teatro Il Sipario Strappato Muvita, il Teatro Dell’Ortica presenta Odio il tè verde, scritto da Mirco Bonomi, Anna Solaro e Simona Garbarino con Anna Solaro e Simona Garbarino (regia Mirco Bonomi).

Lo spettacolo presenta due donne sulla cinquantina che dopo una vita affettiva complicata fatta di separazioni, divorzi, figli ormai grandi, hanno deciso di convivere insieme e di condividere anche la vita lavorativa in un’edicola.

Il rapporto finisce per replicare consuetudini della vita matrimoniale, con ruoli prestabiliti e stereotipati.

Una vittima e un carnefice…il tutto in chiave comica e grottesca.

Lo spazio scenico mostra due luoghi: la casa, dove si vivono i momenti cruciali del risveglio, della colazione e del pranzo con annesse le discussioni interminabili e contrastate su oroscopi e vita salutare, le telefonate a S.O.S. amica, e l’edicola con la vendita dei giornali, i commenti sugli acquirenti e i continui scontri-incontri di questa strana coppia.

Ingresso Intero 12 €

Ingresso Ridotto 10 €

info e prenotazioni 3396539121, www.ilsipariostrappato.it