Ad Architettura una giornata dedicata a Edoardo Benvenuto

Giovedì 29 novembre, dalle 9 alle 18, nell’aula Benvenuto del Dipartimento di Architettura e Design, in Stradone Sant’Agostino, si tiene una giornata commemorativa dedicata alla figura di Edoardo Benvenuto, ingegnere, pensatore e preside della Facoltà di Architettura di Genova. Una giornata di dialoghi intorno a Filosofia, Teologia, Arte, Architettura, Musica e Letteratura ispirata alla sua figura di umanista e uomo di scienza. L’evento è organizzato dalla Fondazione Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova, dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova, dall’Associazione Edoardo Benvenuto, dal Dipartimento Architettura e Design – Scuola Politecnica e dall’Associazione Amici del Liceo Colombo Genova.

Edoardo Benvenuto (1940-1998) è stato docente di Scienza delle costruzioni e Preside della Facoltà di Architettura di Genova. In qualità di Preside ha promosso programmi culturali e operativi con l’Amministrazione pubblica e gli Ordini professionali intorno ai temi della difesa dell’ambiente e del recupero dei centri storici; decisivo, in questo senso, il suo contributo a favore del trasferimento della sede di Architettura sulla collina di Sarzano.

In parallelo agli impegni istituzionali e di ricerca svolti in Facoltà ha sempre mantenuto vivo il suo interesse verso gli studi sul pensiero scientifico, filosofico, artistico, teologico e musicale (era diplomato in pianoforte). La giornata a lui dedicata vuole esaminare i vari aspetti della sua ricca e poliedrica personalità affidando ad illustri studiosi l’analisi degli importanti contributi da lui forniti alla cultura scientifica ed umanistica.

Programma della giornata:

9,00-13,00 1a Sessione

Introduzione

• Giovanni Benvenuto Associazione Edoardo Benvenuto

Saluti istituzionali:

• Prof. Niccolò Casiddu, Dipartimento Architettura e Design – Scuola Politecnica

• Arch. Ibleto Fieschi, Fondazione Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova

• Arch. Paolo Andrea Raffetto, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova

• Arch. Roberta Ruggia Barabino, Associazione Amici del Liceo Colombo Genova

Dialoghi intorno a filosofia, teologia, arte, architettura, musica e letteratura

• Prof. Roberto Masiero (IUAV, Venezia)

• Don Sandro Carbone (Rettore Nostra Signora della Vittoria, Genova)

• Don Claudio Paolocci (Biblioteca Franzoniana, Genova)

• Prof. Graziella Merlatti (Genova)

• Arch. Luigi Maio, musicattore (Genova)

• Arch. Kamran A. Naderi (Memar Magazine, Tehran)

• Arch. Ing. Alessio Ageno (Genova)

14,00-18,00 2a Sessione

Dialoghi intorno a:

La scuola di Architettura a Genova

• Prof. Stefano Musso (DAD, Scuola Politecnica, Genova)

• Arch. Stefano Fera (Genova)

La storia della scienza

• Prof. Patricia Radelet (Université catholique de Louvain)

• Antonio Becchi (Max Planck Institute, Berlin)

La scienza delle costruzioni

• Prof. Anna Sinopoli (Università di Roma “La Sapienza”)

• Prof. Mario Como (Università di Roma “Tor Vergata”)