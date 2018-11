“Acoustic Night 19” – Concerto di Beppe Gambetta

Un ponte sonoro fra Genova e le capitali della musica U.S.A. percorso in compagnia del suono vibrante e magico della chitarra acustica di Beppe Gambetta, in un concerto evento, ricco di ospiti internazionali. Torna Acoustic Night, l’attesissimo appuntamento dedicato alla musica acustica che, da quasi vent’anni, richiama pubblico da tutta Europa portando il nome di Genova e del suo Teatro nel mondo.

In questa edizione, lo sterminato patrimonio musicale della nostra città (cantautori e non solo) viene accostato a quello di altri grandi poli musicali made in U.S.A. come Boston, Nashville e New York. Da ognuna di queste capitali della musica, arriva un prestigioso ospite che oltre a proporre i propri brani, è pronto a spettacolari duetti con il maestro cerimoniere del concerto Beppe Gambetta e a scatenarsi in improvvisazioni che coinvolgono il pubblico.

Gli ospiti di questa edizione sono Laura Cortese (Boston), cantautrice, arrangiatrice e violinista, Tim O’Brien (Nashville), cantautore e polistrumentista con collaborazioni varie fra cui Mark Knopfler. Infine Jefferson Hamer (New York), giovane cantautore dalla voce tenorile e virtuoso della chitarra.

Fin dalla nascita del progetto, Acoustic Night ha avuto come finalità l’incontro fra grandi artisti e giovani promesse, fra musicisti diversi per formazione ed esperienze. Anche questa edizione porta in scena un crocevia di stili e tradizioni in cui magicamente si “accordano” culture apparentemente molto distanti, grazie ad un collante potente ed emozionante come la musica.