Accensione dell’Albero in Piazzetta

Sabato 8 dicembre alle ore 17 in punto a Portofino l’albero di Natale issato in questi giorni in Piazzetta e donato da Arbre Magique verrà illuminato dai bambini e dal sindaco Matteo Viacava dopo aver ricevuto la benedizione di don Alessandro Giosso.

Il Piccolo Coro “San Girolamo Emiliani”, insieme al soprano Chiara Bisso e al baritono Carlo Prunali, accompagnati dal flauto di Daniela Piras, armonizzeranno l’accensione delle palazzate del borgo e dell’albero stesso trasportando tutta Portofino in un magico clima natalizio. A seguire panettone, vin brulè e la presentazione a cura del vicesindaco Giorgio D’Alia del libro dedicato al barone Alfons von Mumm, tradotto per la prima volta in inglese.

“Come ogni anno l’accensione dell’albero nel cuore pulsante della Piazzetta è un momento unico durante la stagione invernale in cui si torna alla tradizione e ai legami forti dei valori di famiglia – spiega il sindaco Viacava – sotto il nostro albero grazie alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana abbiamo già trovato un prezioso regalo, la passerella. Speriamo che in tutta la sua luce sia portatore di speranza, salute, fortuna e prosperità per Portofino e per i portofinesi”.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno del teatrino comunale.