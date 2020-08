Accelerando Arts and Music Festival

Genova. Sabato 22 agosto all’Abbazia di S. Siro di Struppa, in via di Creto, 64, alle 21 si terrà il settimo concerto di Accelerando Arts & Music Festival, organizzato da Associazione Musicamica e Associazione Musicale Dioniso.

Protagonista della serata la chitarra di Fabrizio Giudice, che eseguirà musiche di Paganini, Takemutsu, Villa Lobos, Brower.

Il concerto è dedicato a compositori che in vita hanno coltivato più o meno palesemente l’amore per la chitarra suonando direttamente lo strumento perlopiù in esibizioni private (tranne Leo Brower).

Il risultato e ‘una ricerca timbrica ed espressiva che si avvale della “tastatura “diretta del compositore e che porta con se delle sonorità speciali e sorprendenti.

Ingresso a offerta libera a favore di Accelerando Arts & Music Festival.

Obbligatoria la prenotazione al n. 339.653.1632 anche a mezzo WhatsApp.

All’interno dell’Abbazia saranno garantite le norme di sicurezza previste per legge a causa del Covid 19.