A tutto Faber, le storie di Creuza de ma di Guido Festinese e \"Ho visto Faber giocare\" di Mauro Tiraoro.

Guido Festinese è uno dei massimi esperti ma soprattutto appassionati di musica moderna: il suo “Mare Faber – le storie di Creuza de ma” è un lavoro attento, scrupoloso, profondo con il quale ogni faberofilo e faberologo vorrà confrontarsi.

Il modo migliore per prenderne un assaggio è la presentazione di sabato 12 in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi in Via del Campo, nel cuore della Città Vecchia di Faber, dove il giornalista Flavio Brighenti converserà con Festinese sul libro nuovo di pacca, in uscita per Galata Edizioni.

Il tutto accompagnato dalla musica di Franco Minelli che, in rappresentanza dell’orchestra Bailam, eseguirà il brano Da a mae riva.

E mica finisce qui: a seguire, ecco “Ho visto Faber giocare” (sempre Galata Edizioni) di Mauro Tiraoro, il primo compagno di banco di Bicio (poi Faber) e compagno di scorribande di Fabrizio De André lungo tutta l’infanzia e l’adolescenza. Un piccolo libro di grande umanità e sorriso