A Palazzo Ducale, un ballo speciale con il Bal Masqué in stile 800: in arrivo anche dalla Francia

Compagnia italiana di Teatro e Danza torna a Palazzo Ducale, dopo il successo della prima edizione con il grande Bal Masqué in stile 800 che quest’anno è dedicato alla figura del Doge. Anche in questa occasione, danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, sbarcheranno a Genova per dare vita a una festa indimenticabile. Splendidi abiti in crinolina, alcuni dei quali creati secondo le rigide regole dei grandi sarti ottocenteschi, dal giovanissimo e già molto quotato stilista e costumista genovese Francesco Bogetti e cavalieri in frac danzeranno nel suggestivo Salone del Maggior Consiglio secondo i canoni dettati dai manuali d’epoca, coreografati dalla maestra e insegnante di danze storiche Livia Ghizzoni, ballerina professionista che si è formata all’Accademia Grace di Monaco e nel Victor Ullate Ballet.

Quadriglie, valzer, reel scozzesi, mazurche su musiche di grandi musicisti come Lehar, Strauss, Mozart, Albinoni saranno alternati da momenti di danza classica: oltre a alcune ballerine professioniste si esibiranno le allieve di Ekaterina Desnitskaya di Marcelline studio danza con coreografie di repertorio classico.

Ma prima della magia all’interno di Palazzo Ducale, la Compagnia sfilerà per le strade del centro storico per far ammirare a genovesi e turisti splendidi costumi d’epoca. Una ‘promenade’ che potrebbe sfociare anche in una bellissima sorpresa. Nel frattempo, nell’atrio di Palazzo Ducale Marcelline Studio Danza presenterà una breve performance di danza contemporanea: ‘Mil pasos’ di Federica Rinaldo, su musica di Soha e ‘Le quattro stagioni’ di Roberto Orlacchio, su musica di Vivaldi e Richter. L’appuntamento dunque per il 15 febbraio ore 17:00 per la sfilata in piazza de Ferrari e ore 19:00 per il Gran Ballo nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.