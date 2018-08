A Genova torna il premio teatrale Intransito per giovani compagnie under 35

Genova. Intransito è un concorso nazionale a cadenza biennale promosso dal Comune di Genova con Teatro Akropolis, Associazione la Chascona, Officine Papage, nato per valorizzare il lavoro di giovani compagnie e artisti under 35 della scena contemporanea italiana. A ogni edizione vengono selezionati sei gruppi fra tutti i progetti pervenuti. I gruppi selezionati presentano il proprio spettacolo di fronte ad una commissione di esperti del panorama nazionale del teatro italiano che aggiudica il premio finale.

La seconda edizione di Intransito si svolgerà il 20 e 21 novembre e tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Ecco i testi in gara: Amami, baciami, amami, sposami (gruppo di Teatro campestre), Omioddio (Francescafranzè), Dayshift (Compagnia Lumen. Progetti, arti, teatro), Sogni in scatola (Nanirossi), The Quirinal (Compagnia Onda Larsen), L’ultimo Kaligola (Compagnia degli scarti).