A Genova il primo evento italiano di presentazione di GreenValley International

Genova. Il prossimo 6 Maggio, presso l’Università di Genova, si terrà la prima presentazione a livello nazionale di GreenValleyInternational che arriva in Italia grazie a due PMI genovesi.

GVI è una azienda della silicon valley, con sede a Berkeley, che sviluppa e produce hardware e software per il rilievo 3D da drone, e che ha scelto Gter e JP Droni come rivenditori e partner per sviluppare e proporre le proprie soluzioni sul territorio italiano.

L’evento sarà molto operativo e sarà occasione per incontrare di persona anche i tecnici della casa madre. Ci saranno demo live di rilievo da drone e di processing dei risultati. E’ un evento del tutto gratuito, ed è richiesta la registrazione su eventbrite per questioni logistiche.