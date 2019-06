A Genova apertura Mostra “Duet: l’arte della relazione”

L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte”, il ciclo di incontri sul territorio della piattaforma culturale di Banca Mediolanum, nati per diffondere l’arte in tutte le sue espressioni.

Il prossimo appuntamento è a Genova con la Mostra “Duet: l’arte della relazione” che verrà aperta al pubblico giovedì 13 giugno dalle ore 18.30 negli uffici di Banca Mediolanum, in Piazza De Ferrari 2.

Con questo spirito Centodieci, in collaborazione con Montrasio Arte, è lieta di presentare alcune opere di 4 coppie di maestri dell’arte moderna a confronto in un dialogo a distanza.

L’esposizione ha infatti la volontà di mettere in relazione artisti di formazioni differenti, per offrire nuove chiavi di lettura dei rispettivi percorsi creativi sottolineando aspetti di continuità ideale e formale.

All’interno di un profondo rinnovamento del linguaggio espressivo, il percorso espositivo degli 8 autori in mostra – Lucio Fontana con Salvatore Scarpitta, Fausto Melotti con Angelo Savelli, Leoncillo Leo-nardi con Piero Manzoni, Carlo Dell’Amico con Giacinto Cerone – si snoda attraverso opere esemplari dei singoli artisti.

La Mostra collettiva sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 15 luglio con visite guidate su prenotazione al numero 010/3025174.

“CENTODIECI È ARTE” PRESENTA LA MOSTRA

“DUET: L’ARTE DELLA RELAZIONE”

Il nuovo ciclo di incontri sul territorio

per diffondere la cultura dell’arte