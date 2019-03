‘A Due’, la fine e il nuovo inizio della coppia sotto e sopra il palco. Al Teatro dell’Ortica

Una coppia nella vita e sulla scena: una situazione apparentemente perfetta. C’è Lui, un attore in carriera di grande talento. E poi c’è Lei, fanalino di coda del successo del compagno che, incapace di trovare la propria strada e la propria realizzazione personale ed artistica, vive in un crescendo di frustrazione e rabbia il rapporto di coppia.

Di una coppia che è continuamente sul punto di “scoppiare” e in cui sembrano avere la meglio l’invidia, la gelosia e la competizione malsana fine a sé stessa. Uno spaccato di vita “dietro le quinte” che offre l’occasione per indagare le dinamiche anche perverse del rapporto uomo-donna. Attraverso un’analisi lucida, talvolta spietata e vagamente tragicomica, come poi è la vita, si apre uno spiraglio al cambiamento e al tentativo di sopravvivere comunque.

Sopravvivere re-inventando sé stessi e svincolandosi dalle etichette che troppo spesso ci inchiodano in un determinato ruolo. Perché, nonostante tutto: finché c’è vita, c’è speranza.

Con questo spettacolo, per la prima volta, Il Teatrino di Bisanzio da sempre volto al teatro leggero e al repertorio retrò, si cimenta con un testo originale, d’ambientazione contemporanea, in un inedito registro drammatico.

30 Marzo 2019@21:00

Teatro dell’Ortica APS ONLUS

Via Salvador Allende 48

INTERO € 10,00 RIDOTTO € 8,00 (bambini, over 65, Amici dell’Ortica CARD, soci COOP, Green Card) INGRESSO € 6,00 (per tutti i corsisti di Ortica Lab e OPT)

TEATRINO DI BISANZIO

di Anna Giarrocco

regia di Andrea Benfante

con Anna Giarrocco e Andrea Benfante