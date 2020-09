A Chiavari domenica è “Festa dello sport in Centro”

E’ la più grande manifestazione che la Città di Chiavari dedica allo Sport, voluta fortemente per dare un segnale di ripartenza nell’emergenza Covid-19, quella che andrà in scena domenica 20 settembre a partire dalle ore 10,00. Giovanissimi atleti, accompagnati da coach e allenatori, per tutto il centro cittadino daranno vita a performance – ognuna nella propria apposita area – che rappresenteranno le attività ludico-sportive delle 35 associazioni del territorio coinvolte. La “Festa dello Sport in Centro” sarà un grande Open Day a cielo aperto organizzato dal Comune di Chiavari – Assessorato allo Sport, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) e Tigullio W&Events di Barbara Possagnolo.

Dopo mesi di stop causato dal lungo lockdown, finalmente una giornata interamente dedicata all’attività fisica sin dalla tenera età; un appuntamento di particolare interesse non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori, poiché incentrato sui valori educativi che lo sport praticato infonde, valori che si traducono in un armonico sviluppo fisico e mentale, nell’importanza della sana competizione, della socializzazione e soprattutto nell’ottica del divertimento.

Nel rispetto delle normative anti-Covid – che comportano l’obbligo di indossare la mascherina, l’igiene personale e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro – il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline: dal basket alla danza, dal tennis-tavolo al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla danza area ecc..

Le attività si svolgeranno in via Martiri della Liberazione, Via Vittorio Veneto e corso Garibaldi, nonché nelle piazze Fenice, Matteotti, Roma e Mazzini; quest’ultima ospiterà anche le premiazioni alle ore 18.30 che concluderanno la giornata.

Queste le 35 associazioni dilettantistiche coinvolte: Tigullio Calcio a 5, ASD Chiavari Ring Lotta, Polisportiva Tigullio, Calcio Giovanile Caperana, Club Alpino Italiano, Ass. Arbitri, ASD Naima Academy, ASD Gymnica 2000, ASD Taekwondo, ASD Aurora Basket, ASD Tennis Tavolo, ASD Danzarte Chiavari, ASD Rupinaro Sport, ASD Pro Chiavari, Panathlon Tigullio, ASD Chiavari Scherma, ASD Entella Academy, ASD Chiavari Nuoto, VBC Amis, Momas Academy, ASD Athena Academy, ASD Muay Boran, ASD FIT 2 Go, CSI Progetto Scuola, CSI Comitato Chiavari, ASD Aerobica Entella, ASD Caperanese, ASD Orsi del Tigullio, ASD Bridge Chiavari, Centro Studi Danza, Mauri Sport, Open Arts Tango, Tigullio Motor Club, Acquarone Villaggio Sport, Virtus Entella.

L’Ingresso è libero.

(Foto Festa dello Sport 2019)