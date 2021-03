A Castello D\'Albertis visita per adulti con il direttore e laboratorio per ragazzi

Genova. Giovedì 4 marzo riapre Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, la meravigliosa dimora storica affacciata sul golfo di Genova e il porto, donata alla Città dal Capitano D’Albertis.

Un museo vivace, che Venerdì 5 accoglierà i visitatori con due nuove iniziative, dedicate sia agli adulti, sia ai bambini:

dalle ore 11:00 alle 12:30 e alle ore 16:00 “A più voci” , una passeggiata in museo a due voci con lo staff del museo, arricchita da un intervento del direttore Maria Camilla De Palma, che rivelerà ogni settimana una delle attività o scoperte che hanno avuto luogo nell’ultimo anno. Nel corso del primo appuntamento di venerdì 5 marzo, l’attenzione si rivolgerà alle fotografie inedite degli aborigeni australiani acquistate a fine 1800 diventate mezzo di contatto con gli aborigeni odierni, attraverso la collaborazione con l’Università di Sydney.

Ingresso a pagamento. Per garantire la sicurezza per il contenimento del Covid 19 e il corretto distanziamento si richiede la prenotazione scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

dalle 16:30 alle 18:00 “Esplora il museo” , un coinvolgente laboratorio per ragazzi , a cura dell’Area Educativa di Solidarietà e Lavoro, durante il quale i ragazzi costruiranno dei binocoli per curiosare meglio nel museo, immaginando di essere dei piccoli esploratori in giro per il mondo, come il Capitano D’Albertis!

Attività per bambini tra i 5 e i 10 anni su prenotazione al costo di 6 € a bambino comprensivo di ingresso al museo, per massimo 7 partecipanti.

Per info e prenotazioni castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Castello D’Albertis

Corso Dogali, 18 Genova