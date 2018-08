Quando l’estro incontra un trio, il risultato alla Gog

Genova. Ospite della Gog arriva il 4 maggio, sul palco del Carlo Felice, l’Estrio, il frutto dell’incontro di tre musiciste italiane, Laura Gorna, Cecilia Radic e Laura Manzini, formatesi alle scuole di Salvatore Accardo, Rocco Filippini e Bruno Canino, con i quali si ritrovano ormai da anni in diverse formazioni cameristiche.

Il gruppo ha all’attivo numerosi concerti per le maggiori stagioni concertistiche italiane e tourné in Giappone, Stati Uniti, Sud America e Medio Oriente. Incorniciato tra due capolavori della letteratura romantica, Estrio propone il brano di Adriano Guarnieri Lassù…le stelle…si accorgano…di te, composizione scritta in memoria di un bimbo di appena 23 giorni che viveva per strada con la famiglia, morto di freddo a Bologna nelle feste di Natale. La musica di Guarnieri, con la sua profonda energia e la forza drammatica del suono, narra il grande dolore di una città che si interroga sull’indifferenza degli uomini di oggi.

Programma:

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Secondo Trio in do minore op. 66

Adriano Guarnieri

Lassù…le stelle…si accorgano…di te

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Primo Trio in re minore op. 49

Inizio alle 21. Biglietti a 20 euro (under 30 12 euro, under 18 6 euro).