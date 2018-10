“80 voglia di Audio80” – Quarta edizione

Sabato 8 settembre dalle ore 21 presso l’Arena degli Artisti sul lungomare di Pegli si terrà la serata di “recupero” della quarta edizione di “80 voglia di Audio80” (annullata causa temporale), un evento musicale gratuito dedicato alla decade più colorata di tutto il secolo scorso, organizzato interamente dall’unica tribute band anni ’80 di Genova, gli Audio80, e dalla Pro Loco.

L’evento, nato nel 2015 all’interno della rassegna “Festa del Mare”, nelle scorse edizioni ha attirato un pubblico sempre più numeroso, grazie a due semplici ingredienti: più di due ore di musica dal vivo con tantissime hit dance, rock e pop delle classifiche degli anni ’80 e soprattutto la simpatia del gruppo, ormai diventato affermato nel ponente genovese e non solo. Alla serata, adatta alle esigenze di tutta la famiglia, sarà presente un punto ristoro a cura degli scout CNGEI genovesi.

Gli Audio80 (il nome “scimmiotta” la famosa macchina tedesca molto in voga in quegli anni) nascono ufficialmente agli inizi del 2012, dalle ceneri degli Underway, proprio a Pegli, dove tre dei cinque membri si sono conosciuti presso la locale scuola di musica “Giuseppe Conte”, dove si sono formati musicalmente; dalla loro passione comune per tutto ciò che riguarda gli anni ’80 (moda, musica, film, ecc…) e dall’incontro con la cantante Jessica Stalfieri nasce così un progetto musicale innovativo, una “tribute band” dedicata interamente ad una decade: non solo hit musicali, ma anche colonne sonore dei film, dei cartoni animati, jingles pubblicitari e tanto altro.

Il sodalizio con la Pro Loco Pegli nasce nel lontano 2005 proprio a Pegli, in Largo Calasetta, dove alcuni membri degli Audio80, ancora adolescenti, si esibirono nel loro primo concerto rock: profetiche furono le parole di Mauro Avvenente, organizzatore di quella serata e attuale consigliere comunale, che “lanciò” i giovani musicisti ricordando che “tutti quelli che hanno suonato a Pegli ai concerti della Pro Loco, in futuro hanno avuto grande successo”; gli Audio80 hanno quindi un grande affetto per Pegli e per tutto il ponente genovese, e recentemente hanno ottenuto il patrocinio comunale e municipale per la serata del 21 luglio. Alla scorsa edizione hanno partecipato molti esponenti politici locali quali Paolo Gozzi, Lorella Fontana, Paola Bordilli, Mauro Avvenente e altri.

→ Gli Audio80

Matteo Serlenga – basso elettrico

Luca Chiappori – chitarra elettrica

Gianluigi Mantovani – tastiere

Attilio Caminata – batteria

Jessica Stalfieri – voce