80 di questi Faber, “Buon Compleanno Fabrizio De André”

Sabato 15 Febbraio, in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi, lo storico emporio – museo di proprietà del Comune di Genova e gestito dal 25 febbraio 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro SCS Onlus, a partire dalle ore 15.00, si festeggerà l’ormai annuale appuntamento del Compleanno Faber, quest’anno una ricorrenza davvero speciale in occasione degli 80 anni di Fabrizio De André.

Dopo i saluti istituzionali e il benvenuto agli ospiti illustreremo la scaletta dell’evento e scopriremo la vetrina tematica dedicata a Faber & P.F.M, dischi rarissimi e ogni sorta di memorabilia.

A seguire gli Arch. Roberta Ruggia Barabino e Massimo Sotteri – Curatori della Mostra Palasport – Sport Music & Exibition, insieme al giornalista del Secolo XIX, Dott. Claudio Cabona, scopriranno il pannello dedicato ai 7 concerti del cantautore genovese alla Fiera Internazionale di Genova ( a cura di Laura Monferdini) e già esposto a Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura in occasione della mostra del Novembre 2019 dedicato agli eventi del glorioso Palasport in attesa del suo restyling. La preziosa testimonianza diverrà un’installazione del museo.

Presente anche il Dott. Antonio Micillo – Presidente C.O.N.I Liguria.

Seguirà la presentazione del libro di Giuliano Malatesta – Repubblica “La Genova di Faber” (Giulio Perrone Editore); l’autore dialogherà con Claudio Cabona.

Il pomeriggio proseguirà con la performance di Carlo Denei, cabarettista, cantautore, autore televisivo di Striscia la notizia per 15 anni, dedicata a Faber in occasione del suo 80esimo compleanno.

Non mancherà un momento davvero storico, e a pochi giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche del circuito Nexo Digital dell’attesissimo film “Fabrizio De André & PFM – Il concerto ritrovato” per la regia di Walter Veltroni, nel quale siamo coinvolti, siamo orgogliosi di ospitare i mitici: Piero Frattari – Giornalista (ex Tivuesse) che registrò per intero il concerto del 3/01/1979 al Padiglione C della Fiera Internazionale di Genova e per tanto tempo lo ha custodito nel suo archivio e Antonio (Tonino) Bettanini – Presidente del Centro Ligure di Cultura “Filippo Turati” – Organizzatore di quella indimenticabile serata.

Il loro racconto è la storia di un evento che a 40 anni di distanza è destinato a passare alla storia e a rendere Genova ancora una volta protagonista di un momento unico. Con loro Antonio Vivaldi – esperto di musica – Presidente della Giuria del Premio Ciampi e tra i protagonista dell’attesissimo film in quanto giovane partecipante al concerto.

Regista, organizzatore e attore si racconteranno, sarà un momento di grande emozione che vivremo insieme ai partecipanti a questo ormai annuale appuntamento dedicato a Fabrizio De André nella sua Via del Campo.

Saranno con noi altri due testimoni di quel concerto, Vittorio Santi e Gabriella Icardi, entrambi da Genova, che racconteranno di quel grande appuntamento che rivoluzionò la musica d’autore.

La scaletta del mitico concerto del ’79 è affidata ai London Valour – Tribute Band a Fabrizio De André.

A conclusione della manifestazione, la prelibatissima torta di Compleanno per Faber, offerta da Alessandro Cavo (Attilio Cavo srl), servita ai partecipanti e tagliata in Piazza del Campo con il sostegno del Comitato di Quartiere Via del Campo.