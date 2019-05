7° Festival del Canestrelletto di Torriglia

Domenica 2 giugno dalle 15 per le vie di Torriglia si terrà il 7° Festival del Canestrelletto con i gazebo a tema dei sette produttori degli ormai famosissimi Canestrelletti.

Il Canestrelletto ha ormai un ruolo importante all’interno delle specialità liguri e non solo e come tutte le specialità degne di nota, ha anche delle imitazioni. Da menzionare l’impegno/lavoro (che va avanti, ormai da vent’anni) degli instancabili 7 soci (Antico Forno, Pasticceria Flavia in via della Provvidenza, Pasticceria Guano in piazza Cavour, Panificio F.lli Zanardi, Non Solo Pane e Gardella dal 1953 lungo via Matteotti, Alimentari Novella in via Buranello) che oggi fanno parte del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Canestrelletto di Torriglia e del Comune di Torriglia, co-ideatore e promotore della manifestazione, in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’artigianato di Genova, il Parco Antola e La Pro Loco Torriglia.

Dal 1997 si è cercato di valorizzare un patrimonio di sapori e saperi, arrivando al riconoscimento del Canestrelletto di Torriglia come una delle bandiere della gastronomia ligure, ottenendo anche un riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il Canestrelletto di Torriglia è un marchio registrato, composto dal simbolo del Canestrelletto a sei punte e dalla dicitura “Canestrelletto di Torriglia”, la commercializzazione sotto questo nome e forma, appartiene esclusivamente ai sette produttori.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica dei Caravel in via Nostra Signora della Provvidenza, da Giuse e Alessia Band in via Matteotti e da Fiorini alla sua ventesima partecipazione, in via Buranello, nel corso della giornata sia nei ristoranti che nei bar del paese troverete menù e cocktails a tema.