58° Salone Nautico Internazionale

Nato nel gennaio 1962 il Salone Nautico Internazionale è tra le principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto e una manifestazione riconosciuta dall’IFBSO Federazione Internazionale degli Organizzatori di Esposizioni di Barche. Dal 1966 è organizzato in partnership con UCINA Confindustria Nautica, l’associazione italiana delle industrie nautiche da diporto.

L’imbarcazione più lunga mai ospitata è il megasailer Maltese Falcon, costruita dal cantiere Perini Navi. Con i suoi 88 metri e mezzo di lunghezza fuori tutto si è aggiudicata il record ed è stata l’ammiraglia a vela della 46ª edizione del Salone, nell’ottobre 2006.

Il più grande Salone del Mediterraneo accoglie dunque gli appassionati con un’offerta completa, confermandosi come la porta d’accesso per un’esperienza a 360°. Chi visita il Salone Nautico può vivere in prima persona la passione per il mare e per gli sport acquatici, provando le barche e partecipando a numerose attività speciali. Si possono ammirare più di mille barche appartenenti alle quattro tradizionali aree: vela, motori fuoribordo e gommoni, powerboat e motoryacht. Le ultime novità della nautica nazionale e internazionale sono presentate lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e aree riservate.

E ancora, sei giorni di “Sea Experience” durante i quali provare in mare aperto le ultime novità o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi organizzati per intrattenere i visitatori. Moltissime anche per gli appassionati di subacquea, nuoto, canottaggio, canoa e windsurf.

Tutto questo con un’accoglienza di alta qualità, resa possibile dalla rinnovata partnership con Eataly, in un contesto unico: Genova, con le sue bellezze artistiche e gli eventi che animeranno la città.

Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto, omaggio per i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2005 solo se accompagnati da un adulto, gratuito per accompagnatori di persone disabili se impossibilitate ad entrare autonomamente

Hanno diritto alla tariffa ridotta: