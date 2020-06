30-6-20, 50 anni \"Deep Purple in rock\",omaggi oai Deep Purple diAlex Cavalieri e Louis Lunari (Sunset Boys, Genova)

30 giugno 2020, per i cinquant’anni anni dall’uscita dell’album cult “Deep Purple in rock”, pubblicato il 30 giugno 1970, il dj Alex Cavalieri e il cantante-chitarrista Louis Lunari del team Sunset Boys, Genova, in collaborazione con il producer Valerio “Junolab” Zuffanti, rendono omaggio ai Deep Purple con questo electro-remake “Massive Brit-Bit” di “Smoke on the water”, canzone-simbolo della leggendaria rock-band inglese. Il remake è in ascolto libero su youtube, basta cercare “Smoke on the water Sunset Boys”. L’idea, nata soltanto qui a Genova, è stata quella di immaginare come sarebbe potuta essere realizzata “Smoke on the water” con la chance dell’opzione del digital-sound. In questi anni, Alex Cavalieri e Louis Lunari dei Sunset Boys hanno remixato molti artisti: fra gli altri, Meganoidi, Blastema (la band prodotta da Dori Ghezzi),The Gang, Il Genio (quelli della hit “Pop porno”), Bobby Soul, Magellano. Il loro remix di “The great shake” dei Planet Funk è stato inserito nelle world playlist dei Djs From Mars. E in ascolto libero su youtube ci sono pure i tre remix che hanno effettuato per gli Ex-Otago: due per il loro singolo “Cinghiali incazzati” – uno dei quali, la versione “Genoa rockers”, è stato inserito nell’edizione “deluxe” dell’album “Marassi” (pubblicato da Inri Records, Garrincha Dischi, Universal Music) – e quello per la canzone “Giorni vacanzieri”. Per ascoltarll, basta cercare “Ex-Otago Sunset Boys”. Sempre su youtube, si può sentire, cercando “Sole spento Sunset Boys”, il recente remake che i Sunset Boys hanno effettuato per la hit di Omar Pedrini, l’ex leader dei Timoria Da notare che è la prima e finora unica volta che lo Zio Rock – così Pedrini viene chiamato dai suoi fan – condivide ufficialmente il remake di una sua canzone