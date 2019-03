259 giorni e 6 mila km a piedi per l’Italia: parte #osky4aism, l’impresa di Marco Togni per Aism

Genova. Parte da Genova, dal cantiere del Ponte Morandi, simbolo della rinascita di Genova, domenica 17 marzo alle 11,30 il viaggio nella realtà quotidiana della sclerosi multipla.

Dell’impresa ne è protagonista Marco Togni – “Osky” per gli amici – un volontario dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ingegnere di 36 anni con la passione per il trekking. A Genova ritornerà il prossimo 30 novembre, dopo 259 giorni in cammino, dopo aver attraversato 18 regioni, per un totale di circa 6 mila chilometri percorsi esclusivamente con le proprie gambe.

#osky4aism – che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Genova – è un’impresa attraverso cui AISM, che proprio a Genova ha la sua sede nazionale, vuole coinvolgere tutti, più consapevoli verso questa malattia, sempre più lontani da ogni forma possibile di discriminazione, impegnati tutti insieme verso un mondo libero dalla SM.

Il 17 un giorno non casuale che ricorda l’Unità di Italia e il cammino di Marco unirà simbolicamente il nostro Paese. Potrà dar voce quotidianamente a tante storie e a tante persone che vogliono farcela nonostante la malattia, nonostante le difficoltà che devono affrontare ogni giorno. L’obiettivo è quello di associare un percorso fatto di movimento ad uno dei principali ostacoli che vive una persona con SM: le difficoltà motorie come sfida da superare attraverso il movimento che può essere vissuto come un limite da sconfiggere. Marco Togni sarà quindi “l’inviato speciale” che andrà a raccogliere storie di tante persone con SM, del loro impegno ad affrontare la malattia, potrà parlare di buone pratiche ma anche di criticità ed emergenze.

Il primo incontro è con il Sindaco di Genova Marco Bucci, con lui i primi passi di avvio di questo viaggio, che nell’occasione ha firmato la Carta dei Diritti delle Persone con SM. “C’è chi sa mettersi in gioco per gli altri e la testimonianza di Marco Togni dà il senso di cosa significa spendersi per il prossimo – commenta Marco Bucci -. Sarò con lui a muovere i primi passi di questa camminata che attraverserà tutta Italia, per esprimergli affetto e vicinanza. E per ricordare ai genovesi e non solo l’importanza della ricerca nel campo scientifico, in particolare per quanto riguarda la sclerosi multipla. La ricerca muove i suoi passi grazie al contributo di ognuno di noi, come servirà a Marco l’aiuto di tanti perché possa compiere questo giro lungo 6mila chilometri”.

“Fare questo viaggio è un mio vecchio sogno rimasto a lungo nel cassetto; avevo la voglia di dedicarmi ad AISM a tempo pieno, dedicando un anno della mia vita come volontario, ma svolgendo un impegno non in una sola sezione, ma in tutte e cento le sezioni di AISM in Italia, parlando con i suoi tanti volontari, conoscendo le persone con SM che rappresentano AISM. E così, a piedi, zaino in spalla, ho deciso di cominciare la mia avventura, andando alla scoperta della sclerosi multipla in quei luoghi in cui se ne parla poco, perché è l’ Italia della piccola provincia e dei piccoli paesi, racconta Marco Togni. Mi impegnerò a far capire a tutti, che la SM non è solo una malattia, ma una condizione di vita, che rappresenta una vera e propria emergenza per le persone e per la società. Porterò con me anche la Carta dei Diritti delle persone con SM là dove ancora non è stata firmata, là dove non si conosce. Perché è giusto far capire i diritti delle persone dall’inclusione sociale al diritto alla cura ,alla ricerca scientifica ma anche diritto al lavoro e a una buona qualità di vita”.

#osky4aism sarà questo. Insieme alla Carta dei Diritti delle persone con SM sarà uno strumento per aggregare intorno a ogni persona con SM, tutti protagonisti della lotta quotidiana alla sclerosi multipla, costruendo e consolidando relazioni e alleanze. “Ringrazio, Marco Bucci per il suo impegno a sostenere AISM, dice Angela Martino, Presidente Nazionale AISM, per essersi messo a disposizione delle persone con SM, per essersi messo la maglia di AISM e averci accompagnato in questa avventura, adattando il suo passo al nostro passo… Spero che come lui tanti altri Sindaci, in questo viaggio nella realtà quotidiana della sclerosi multipla, possano seguire il suo gesto e diventare più che mai un’aspirazione collettiva”.

L’evento sarà molto social. Il viaggio verrà raccontato da Marco stesso attraverso storie su Instagram , www.instagram.com/osky4aism e Facebook sul profilo #osky4aism.

Camogli, Rapallo, Levanto, Framura. Saranno le tappe liguri della prossima settimana. Raggiungerà la Toscana, a Massa, il prossimo 25 marzo, e poi a Lucca, Firenze, Siena, Viterbo. Sarà a Roma il 16 aprile. 259 le tappe totali di questa avventura, che si concluderà sempre a Genova, il 30 novembre 2019. L’iniziativa è legata a Trenta Ore per la Vita