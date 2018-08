23° sagra del Raviolo a San Siro di Struppa

Nell’area Dotta di San Siro di Struppa ritorna il tradizionale appuntamento della Sagra del Raviolo! L’ormai famoso piatto “tris” – al burro e salvia, ragù e sugo Portofino – vi aspetta!

E a partire dalle ore 21.00 direttamente dal COMEDY CENTRAL ci sarà lo spettacolo comico di Simone Repetto. A seguire intrattenimento musicale con gli OLIO SU TELA.

Per gli amanti del calcio, in occasione della finale di Champions League sarà allestito un MAXI SCHERMO per vedere Real Madrid – Liverpool!