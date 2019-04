‘1969 Piazza Fontana’, la strage, il dramma e le testimonianze. Doppio appuntamento per il Teatro dell’Ortica

Genova. Doppio appuntamento per il Teatro dell’Ortica che porta sul palco il nuovo spettacolo di drammaturgia storica e sociale ‘1969 Piazza Fontana’ dedicato al tragico episodio della prima grande strage di popolo che ha insanguinato le strade del nostro paese.

Un racconto composto dalle testimonianze, dai racconti di chi lo ha vissuto in prima persona, e chi ha conosciuto i protagonisti loro malgrado della tragedia. Insieme alla cronaca del tempo, in un confronto a volte crudo ma prezioso per riflettere su quello che è stato e quello che invece non è stato.

Lo spettacolo sarà proposto in due occasioni: il 23 aprile, alle 15, presso il Punto Incontro Coop, di via Lungobisagno Dalmazia 69D, e il 26 aprile alle ore 21 presso lo Spazio 21 di Quarto Pianeta, nei locali dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Questo secondo appuntamento sarà preceduto alle ore 18 da un dibattito pubblico sugli anni 70 con interventi di chi quegli anni li ha vissuti e studiati