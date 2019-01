“1969 Piazza Fontana”, la prima nazionale dello spettacolo sulla prima grande strage italiana

Genova. La storia della prima grande strage che ha insanguinato vie e piazze d’Italia alla fine degli anni ’60, raccontata attraverso i resoconti della storia ufficiale e di quella anti istituzionale.

I personaggi passati alla storia, loro malgrado, da Pinelli a Valpreda. Una prima parte dedicata ai fatti, e a quello che c’era dietro i fatti.

Una seconda a ricordare le vittime, quei contadini e operai e imprenditori che si recavano in Banca quel 12 dicembre e che non tornarono mai più a casa: narrati attraverso i ricordi dei figli e di chi comunque li aveva conosciuti. Perché le vittime non erano e non sono solo numeri, ma persone.

“Credo – scrive Mirco Bonomi – si debba ricominciare a fare memoria, sviscerando, analizzando, ripensando i fatti importanti di ieri e di oggi, per superare la superficialità, il semplicismo, l’approssimazione che sembrano essere il mantra in cui tutti siamo avvolti”.