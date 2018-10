17esima Sagra della Castagna

A Fontanegli domenica 7 ottobre nel locale campo sportivo si svolgerà la folcloristica Sagra della Castagna, giunta quest’anno alla 17esima edizione e organizzata dalla locale Unione Sportiva. La sagra nasce per tenere vive le tradizioni paesane di un tempo ma soprattutto valorizzare i frutti della terra autunnali, in particolare la castagna, che è stata per secoli uno dei nutrimenti principali nell’economia contadina.

Ogni anno centinaia di persone partecipano con gioia alla sagra per poter assaporare le prelibatezze autunnali elaborate dalle signore di Fontanegli. Quest’anno viene proposto il seguente menù fisso a € 18 bevande incluse: salumi misti e cuculli, Picagge Matte al Pesto, Polenta al Sugo di Fungo, Scaloppine ai Funghi, Funghi e Patate Fritte e Torta Autunnale. Nel pomeriggio “Caldarroste”, “Castagnaccio”, “Cuculli” “Focaccette” “Patatine fritte”, il tutto innaffiato da ottimo vino.

La giornata sarà allietata da musica dal vivo e karaoke.

Onde evitare il rischio di non poter assaporare le prelibatezze del pranzo è consigliata la prenotazione telefonica.