Rolly Days, ecco il programma

Genova. Ormai sono uno degli eventi più attesi da genovesi e turisti. I Rolli Days consentono di accedere gratuitamente ai palazzi e ai musei dei Rolli, l’elenco di dimore che in passato ospitavano personalità importanti.

Sabato 2 e domenica 3 aprile dalle 10 alle 19 accesso gratuito ai palazzi e ai musei, salvo eccezioni segnalate nel programma. Per questa edizione sono 23: Palazzo Tobia Pallavicino (via Garibaldi 4), l’atrio di Palazzo Angelo Giovanni Spinola (via Garibaldi 5), l’atrio e il ninfeo di Palazzo Nicolosio Lomellino (via Garibaldi 7), Palazzo Baldassarre Lomellini solo il sabato (via Garibaldi 12), Palazzo Nicolò Grimaldi (via Garibaldi 9), Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (via Garibaldi 18), Palazzo Luca Grimaldi (via Garibaldi 11), l’atrio di Palazzo della Meridiana (salita San Francesco 4), più la mostra a pagamento, l’atrio e il cortile di Palazzo Stefano Lomellini (via Cairoli 18 e via Lomellini 19), Palazzo Giacomo Lomellini (largo Zecca 2), Palazzo Ponzone (via Bensa 2) con accesso limitato e prenotazioni il giorno stesso, Palazzo Belimbau (piazza della Nunziata 2), l’atrio e lo scalone di Palazzo Nicolò Lomellini (piazza della Nunziata 5), Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (via Balbi 4), il Museo di Palazzo Reale (via Balbi 10), Palazzo Centurione (via Lomellini 8), Palazzo Gio Battista Centurione (via del Campo 1), la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola (piazza Pellicceria 1), Palazzo Nicola Grimaldi (vico San Luca 2), Palazzo Ambrogio di Negro (via San Luca 2), Palazzo Lercari Spinola (via degli Orefici 7), Palazzo Imperiale (piazza Campetto 8), l’atrio di Palazzo De Marini Croce (piazza De Marini).