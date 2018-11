“100% Circus – Circumnavigando Festival” al Teatro Modena

Tra acrobazia e poesia, tre appuntamenti con il teatro circo internazionale, adatti al pubblico di ogni età. Un progetto Associazione Culturale Sarabanda. In equilibrio su un dito. In apnea all’infinito. Sospesi per i capelli. Un mingherlino che solleva un titano. Tutto è possibile se sul palco ci sono Mikkel Hobitz e Julien Auger.

I due artisti, che si sono conosciuti all’Università di Danza e Circo di Stoccolma, hanno seguito strade diverse prima di riprendere la collaborazione da cui nasce il progetto 100% Circus. Li accomuna una grande abilità nell’uso della pertica acrobatica, l’amore per la musica etnica che fa da colonna sonora alle loro performance, ma soprattutto il desiderio di confrontarsi con le idee e le tendenze della nostra società, per dimostrare – attraverso un lavoro ad elevato tasso di ironia – che ogni preconcetto può essere abbattuto. Inclusa la forza di gravità.