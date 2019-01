Turismo, Regione Liguria lancia sei nuovi corsi di formazione per favorire l’occupazione 

Si chiamano “Work in tourism – Hotellerie profession” e “Sistema Turismo – Qualificare l’offerta, strategia per il territorio” e sono i due progetti formativi – inseriti nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – finanziati da Regione Liguria al fine di favore l’occupazione di giovani e adulti disoccupati nel settore turistico, della ristorazione e dell’hotellerie.

Il progetto “Work in tourism – Hotellerie profession”, cofinanziato dall’Unione Europea, ha come obiettivo principale quello di sviluppare azioni rivolte a soddisfare bisogni formativi immediati nel quadro di una strategia di rilancio del settore, perseguita attraverso la costruzione di un sistema integrato di offerta tra istituzioni e operatori turistici in senso lato.

Il progetto prevede, oltre alle azioni trasversali di analisi dei fabbisogni e di comunicazione e diffusione dei risultati, la formazione di tre figure professionali strategiche nella prospettiva di rinforzare il legame tra mondo del lavoro e formazione, coniugando i fabbisogni delle strutture turistico alberghiere del territorio con la formazione di figure professionali da loro richieste. Tali figure, specificatamente richieste dalle aziende del settore, saranno occupate all’interno di significative componenti di tale sistema: ricettività alberghiera, ristorazione, bar, hotellerie. E sono le seguenti:

Corso Cuoco – Sede formativa: Scuola Alberghiera Città di Lavagna – Lavagna (Ge)

– Lavagna (Ge) Fondazione Italiana Accademia Marina Mercantile : Villa Spinola Grimaldi – Parco Tigullio – Lavagna (Ge)

: Villa Spinola Grimaldi – Parco Tigullio – Lavagna (Ge) Corso Cameriere – Sedi formative: Scuola Alberghiera Città di Lavagna – Lavagna (Ge)

Fondazione Italiana Accademia Marina Mercantile : Villa Spinola Grimaldi – Parco Tigullio – Lavagna (Ge)

– Lavagna (Ge) : Villa Spinola Grimaldi – Parco Tigullio – Lavagna (Ge) Corso Barman – Sede formativa: CNOS FAP LT – Istituto Don Bosco – Vallecrosia (Im)

L’operazione, che si estende lungo tutta la costa della Regione Liguria, va a definire tre profili che sono un’evoluzione, nei contenuti e nelle competenze, di profili tipici dell’offerta turistica e della ristorazione che risultano richiesti dalle aziende in previsione del fabbisogno nelle prossime stagioni con un impegno assunzionale del 60%. Attraverso la presente operazione, raccogliendo gli stimoli, le indicazioni, le suggestioni di operatori e istituzioni locali coinvolti durante l’analisi dei fabbisogni effettuata allora e tuttora attiva, il modello è esteso a livello regionale e si propone di affinare l’analisi attraverso la declinazione operativa di profili che si ritengono chiave per lo sviluppo qualitativo del sistema di offerta regionale.

Il soggetto proponente i corsi di formazione Work in Tourism – Hotellerie profession è un’ATS composta da:

Lavagna Sviluppo s.c.r.l (Capofila)

Cnos FAP Liguria Toscana

Formimpresa Liguria

Il progetto “Sistema Turismo – Qualificare l’offerta, strategia per il territorio“, cofinanziato dall’Unione Europea, raccogliendo gli stimoli, le indicazioni e le suggestioni degli operatori e delle istituzioni locali coinvolti, propone tre figure professionali che costituiscono un’evoluzione, nei contenuti e nelle competenze, di professionalità tipiche dell’offerta turistica e della ristorazione; figure che risultano richieste in previsione del fabbisogno nelle prossime stagioni, con un impegno assunzionale da parte delle aziende del 60% degli allievi che avranno frequentato con esito positivo i percorsi di qualifica.

I percorsi previsti, di durata compresa tra le 600 e le 800 ore, sono:

Corso Chef – Sede formativa: Formimpresa Liguria – La Spezia e Ristorante “Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo” – Ameglia (Sp)

– La Spezia e – Ameglia (Sp) Corso Barman – Sede formativa: Scuola Alberghiera Città di Lavagna – Lavagna (Ge) Leoni Training Lab : Corso Giannelli 16, Chiavari (Ge)

– Lavagna (Ge) : Corso Giannelli 16, Chiavari (Ge) Corso Cameriere di Sala – Sedi formative: CNOS FAP LT – Via Angelo Carrara 260 / “Moatech”, Salita Santa Caterina 2R 16124 (Ge)

La formazione delle figure professionali proposte da Sistema Turismo si pone in continuità con gli interventi formativi già sviluppati in questo settore nell’ultimo quinquennio: “ Progetto Levante ” nel Tigullio e “Sistema Liguria: Work in Blue” a valenza regionale (appena concluso), che hanno portato esiti assunzionali molto significativi, con percentuali in alcuni casi superiori all’80% degli allievi qualificati.

Il soggetto proponente i corsi di formazione previsti dall’Operazione “Sistema Turismo – Qualificare l’offerta, strategia per il territorio” è un’ATS composta da:

Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo (Capofila)

Lavagna Sviluppo s.c.r.l

Cnos FAP Liguria Toscana

Formimpresa Liguria

Isforcoop