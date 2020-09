Sviluppa il tuo e-commerce con un contributo a fondo perduto del 60%

L’e-commerce del 2020-21 sarà un punto di svolta.

Le previsioni come ogni anno stimavano una crescita a due cifre, l’effetto coronavirus cambierà le carte in tavola con una previsione di crescita di molto superiore alle aspettative.

Settori storicamente primi assoluti in classifica come il Turismo scenderanno per la prima volta, mentre altri come i Centri Commerciali, l’Alimentare, l’abbigliamento, vedranno crescite a tre cifre.

Il problema della crescita per alcuni operatori nel 2020-21 non sarà trovare i clienti, ma gestire la logistica ed avere una piattaforma web ed una strategia per fargli fronte.

Edinet sviluppa piattaforme web e di e-commerce dal 1996, negli ultimi 4 anni la crescita dei clienti che hanno deciso di spostare parte della loro attività online è in forte crescita.

Regione Liguria attraverso lo strumento POR FESR 2014-2020 – ASSE 3

ha attivato un nuovo bando dedicato alla digitalizzazione delle micro, piccole e medio imprese per promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

La misura consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile per lo sviluppo di piattaforme e-commerce.

l’importo massimo del contributo concedibile non può superare 5.000 euro.

l’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 1.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 22 al 25 settembre 2020.

Edinet può seguire la vostra azienda in tutte le fasi progettuali

partendo dallo studio della vostra presenza online, dei prodotti, dei competitors e lo sviluppo dalla piattaforma, fino alla presentazione della domanda a Filse per ottenere l’agevolazione.

Per verificare se la vostra azienda rientra nei parametri richiesti da Regione Ligure potete contattarci a pubblicita@edinet.info o chiamare il numero verde gratuito 800904614

Visita il nostro sito edinet.info per maggiori informazioni, scopri chi siamo e come lavoriamo.