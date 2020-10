Aperta a Fossano nel 1985, Rebecchi Artceramic è presente dal 2010 anche ad Albisola Superiore.

Una storia iniziata oltre trent’anni fa con la produzione di stufe e camini in ceramica in provincia di Cuneo e che oggi continua grazie alla specializzazione nella vendita, l’installazione e l’assistenza di camini e stufe (sia a pellet che a legna).

Un realtà a gestione familiare che, con il tempo, è cresciuta e si è consolidata sul territorio grazie alla qualità dei prodotti e delle lavorazioni e alla professionalità e alla cura dei clienti. Giunta alla terza generazione, Rebecchi Artceramic prosegue nel solco della tradizione grazie al lavoro di Giosuè, figlio di Ruggero Rebecchi, maestro fumista.

Dopo la sede di Albisola Superiore, sono stati inaugurati due nuovi showroom in Piemonte, a Peveragno e a Vernante, in provincia di Cuneo. Da Genova alle province di Savona e Imperia passando per quelle di Cuneo e Alessandria, la professionalità di Rebecchi Artceramic è sempre a disposizione dei clienti.

“Per noi è davvero importante che chi ci sceglie sia seguito e assistito in ogni fase, vogliamo offrire un servizio completo – spiegano i titolari -. Ci occupiamo anche dell’installazione (o dell’eventuale consulenza per chi sceglie il fai da te) e forniamo assistenza e manutenzione di stufe, camini, caldaie, a legna e pellet, con montaggio e realizzazione di canne fumarie in qualsiasi materiale – Da noi puoi trovare anche parti e prodotti di pulizia per canne fumarie, fumisteria in genere e accessori per stufe, caldaie e caminetti”.

Da Rebecchi Artceramic è possibile trovare stufe, camini, forni a legna, barbecue caldaie dei migliori marchi, come Jotul, Mcz, Nobis, Rika, Wekos, Piazzetta, Alfa Piazza, Broil King Barecue, Stuv, Austro Flamm, Morso, MT Stufe, Scan e Lincar.

Lo showroom di Rebecchi Artceramic si trova ad Albisola Superiore in via della Rovere, 29, nel centro storico, a 150 mt dall’autostrada.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 338.1565604, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ruggero.rebecchi@libero.it oppure visitare il sito www.rebecchiartceramic.it o consultare la pagina facebook (cliccando QUI).