Settimana di ferragosto, ecco cosa fare nella riviera di ligure di ponente

La settimana di Ferragosto è arrivata, e non lasciamo nulla al caso. di seguito tutta la programmazione settimanale per il periodo più caldo dell’anno!

Martedì 11, torna ILARIO ALICANTE

Ilarione Nazionale, uno dei top 5 nel suo campo a livello internazionale, lui che porta alta la bandiera italiana in tutto il mondo. Riviera Gang Crew lo presenta di Martedì notte, e sarà il primo guest delle 2 extra dates di Agosto.

Durante il periodo di Lockdown, con il comune di Milano, è stato protagonista di un live stream spettacolare trasmesso dall’albero della vita.

Martedì notte torna alla Suerte, con uno stage preparato ad hoc solo per lui.

Mercoledì 12, arriva SHIVA!

Il futuro della scena, con un presente da predestinato, è esploso a livello nazionale, spopolando tra i giovani e non (vedi il successo con Auto Blu featuring con gli Eiffel65).

Arriva per la prima volta alla Suerte, mercoledì si esibirà sul palco della spiaggia e vi farà cantare come solo lui sa fare.

Giovedì 13, ThursDAY Beach Party

Si conferma un pomeriggissimo di livello quello del Giovedì, che dalle 14 alle 20 regala un evento cool e fresh! Una festa di giorno, sotto il sole, tanta musica, la possibilità di farsi il bagno in mare, bar station operativa, cocktail estivi, frutta fresca, moto d’acqua, fly board e molto altro ancora!

Venerdì 14, per la vigilia di Ferragosto, tornano alla Suerte i CUBE GUYS

Grinta, passione, good vibes e tanta festa, in consolle sono uno spettacolo da vedere e sentire, trasmettono e rappresentano il concetto di party al 100%.

Roberto Intrallazzi e Luca Provera, il duo dei Cubici, che gira tutto il mondo nelle consolle dei club più esclusivi, ci regaleranno una vigilia di Ferragosto senza precedenti!

Sabato 15, Finalmente è FERRAGOSTO!

Aperti su tutti e 3 i piani, dalla spiaggia, alla terrazza al piano piscina, dando la possibilità a più persone di godersi la loro serata, nel rispetto delle distanze di sicurezza, e gli spazi alla Suerte non mancano di certo! Spettacoli pirotecnici, fuochi d’artificio, 3 consolle, che vanno a toccare tutti i genere musicali più forti e cool di quest’estate 2020.

Domenica 16 doppio appuntamento!

Day time dalle 15:00 alle 21:00 con Riviera Gang Crew, in terrazza con musica Techouse/Techno.

La sera dalle 23:00 con il Dance Pool Party, musica ’90/’00/’10

Tante sono le formule che La Suerte ha apportato per rispettare tutto il pacchetto di ordinanze, a partire dall’obbligo di mascherina per accedere al locale, il controllo della temperatura corporea, l’ingresso nel locale con un sistema telematico di iscrizione con lista nominativa e tutte le informative all’interno.

Non solo, ci siamo impegnati con l’azienda di trasporti TPL LINEA, offrendo un servizio di Bus che anticipa la partenza e le tratte a partire già dalle 05:00 del mattino, con 2 corriere a disposizione dei clienti in direzione Andora e Finale Ligure, tutti i clienti che lo richiedono, hanno a disposizione gratuitamente il biglietto del bus, offerto dalla Suerte.

Tutte le serate sono dedicate ad un pubblico dai 18 anni in su, e all’ingresso viene fatto un controllo dei documenti di identità, richiedendo sempre un documento originale, non prendendo in considerazione fotografie, ne fotocopie degli stessi.