Rottamazione ed ecobonus, come beneficiare degli incentivi auto 2020

In rete si trovano portali che forniscono tutte le informazioni necessarie, come Rottamazione 2020.

Se da tempo aspetti di cambiare la tua quattro ruote, da oggi puoi farlo con sconti sul costo di listino davvero vantaggiosi. La Commissione bilancio alla Camera ha infatti varato nel Decreto rilancio incentivi auto da non lasciarsi scappare.

L’emendamento amplia i contributi per auto elettriche e ibride, con agevolazione fiscali che potranno arrivare fino a 10.00 euro, e introduce sussidi per l’acquisto di auto Euro 6.

Validi dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, si potrà usufruire degli incentivi in base alle emissioni di CO2 della vettura.

Ecco nel dettaglio cosa prevede il Dr:

Auto termiche

Il Decreto rilancio ha previsto l’introduzione di bonus anche per auto con motore tradizionale diesel e benzina. Per beneficiarne, l’auto deve produrre emissioni di CO2 fino a 110 g/km e avere un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro (più IVA). In caso di rottamazione di un veicolo con più di dieci anni si potrà beneficiare di un bonus del valore di 3.500 euro, di cui 1.500 euro coperti dallo Stato e 2.000 garantiti dal concessionario. Se l’acquirente non ha veicoli da rottamare, il bonus si dimezza a 1.750 euro.

Auto elettriche e ibride

Il nuovo emendamento aumenta l’ecobonus auto 2020 che passa a 4 mila euro con rottamazione e 2 mila euro senza. In particolare, per le auto elettriche da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. Per le ibride da 21 a 60 g/km di CO2, l’ecobonus, invece, sarà fino a 6.500 euro in caso di rottamazione e 3.500 euro senza.

Per sapere se si può beneficiare dei nuovi sussidi, in rete si trovano portali che forniscono tutte le informazioni necessarie, come Rottamazione 2020.

Il sito informativo di GrandiAuto, la concessionaria leader in Liguria e Piemonte, offre una guida agli incentivi auto 2020. Indica se si ha diritto alla rottamazione, qual è il prezzo migliore che puoi ottenere, quali modelli ricevono l’ecobonus e quanto ne ricevono. Consiglia inoltre gli automobilisti sui modelli più adatti alle loro esigenze: se un’auto termica Euro 6 di ultima generazione, una ibrida Plug-in oppure Full Elettric. Senza dimenticare che dispensa i presenti con più soluzioni di pagamento, dal classico finanziamento fino a innovative formule di noleggio per privati.

Per maggiori informazioni vai su rottamazione2020.it e compila il form dedicato: personale specializzato ti guiderà gratuitamente nella scelta della tua nuova auto.