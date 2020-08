Pronto a tornare a scuola? Scopri le imperdibili promozioni di Best Store sui tuoi articoli di cancelleria 

L’estate è ormai giunta ai titoli di coda e dopo le vacanze al mare o in montagna per molti studenti è tempo di tornare dietro ai banchi di scuola. Best Store, a Genova, è il negozio giusto per tornare a lezione con tutto quello che ti serve, risparmiando senza rinunciare alla qualità dei tuoi prodotti preferiti.

TROVI DI TUTTO, SPENDI DI MENO

Best Store è la scelta migliore per fare acquisti (non solo scolastici) a prezzi scontati. In negozio potrai trovare articoli di cancelleria, ma anche di ferramenta, per la pulizia, per la cura personale, detersivi, vernici e accessori per le auto, per le feste e poi ancora giocattoli e un reparto dedicato ai tuoi amici animali. Ti serve qualcosa? Passa in negozio.

GRANDI MARCHE, COMODI SPAZI

Al secondo piano della struttura che ospita Best Store troverai un ampio parcheggio pronto ad accoglierti. Una volta dentro potrai accedere ad un ampio locale di oltre 1000 mq fornito delle migliori marche (Giotto, Faber-Castell, Bic, Stabilo, Carioca, Fabriano, Comix, Pigna, Osama, solo per citarne alcune).

BEST STORE… BEST PRICE!

Per il tuo ritorno a scuola non lasciarti sfuggire le super offerte presenti in negozio, come quelle sui quaderni Pigna da 80gr a 0,39 centesimi al pezzo nelle confezioni intere (sciolti a 0,89 al pezzo). E se hai bisogno di stampare qualcosa, da Best Store potrai trovare anche questo servizio. Il prezzo? 0,15 centesimi a foglio. “E se devo stampare una foto?”. Nessun problema. In negozio trovi la carta fotografica e una foto stampata in formato 10×15 (per esempio) la paghi solo 0,40 centesimi.

NUOVO MESE? NUOVA OFFERTA

Da Best Store le offerte sono di casa. Ogni mese, infatti, in negozio potrai trovare fantastiche promozioni su diversi articoli tra le oltre 40.000 referenze presenti in negozio. E tutti i mesi puoi portarti a casa in omaggio un maxi quaderno A4 Pigna da 80gr. E già che passi in negozio, regalati la tessera Best Store… è completamente gratuita!

Best Store si trova a Genova, in via Corsica, 1a. Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornato su tutte le promozioni segui la pagina facebook.