Nasce Billboard Clubbing+, il bimestrale dedicato alla musica elettronica

Nasce Billboard Clubbing+, il bimestrale dedicato al mondo della musica elettronica che sarà in edicola dall’8 luglio.

La copertina del primo numero del nuovo magazine è stata dedicato a Santè, ideatore ed uomo di punta della label berlinese Avotre. All’interno, invece, approfondimenti su musica elettronica e clubbing con interviste, release, calendari e lineup dei più importanti festival del mondo.

Il numero estivo a sua volta presenterà inserti speciali sul mondo di Ibiza, sui dj del momento (Agoria, Giorgia Angiuli, Jan Blonquist, Loco Dice, Nic Fanciulli e Timo Maas), sull’industria musicale (SheSaid.So) e sugli appuntamenti di elettronica più attesi (i dj Awards a Heart, il Sonar, il Paraiso, il grande party Woomoon).

Billboard Clubbing+ sarà acquistabile nelle edicole al prezzo di lancio di 4,00 euro.

Per il secondo anno consecutivo, Billboard Italia sarà media partner del Kappa FuturFestival (6 e 7 luglio a Torino) dove, nell’occasione, Billboard Clubbing+ sarà distribuito in anteprima.

Al Kappa FuturFestival, con il rodato main partner Seat, allestirà Casa Billboard. uno spazio con veduta sulle colonne di Parco Dora, riservato alla stampa, e gestirà lo streaming del Seat Stage dove si esibiranno Carl Cox, Dubfire, IVA, Lollino e Enrico Sangiuliano, in collaborazione con ClubbingTV.

Billboard Italia con il Kappa FuturFestival, Pioneer dj e Seat hanno ideato la dj competition Next+ che, andata in scena in queste settimane, ha richiamato la partecipazione di oltre 900 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il talento emergente selezionato è Ian Carpenter che suonerà nella artist lounge di Pioneer durante il Kappa FuturFestival, realizzerà un radio show a Ibiza su Pure Radio in occasione dei DJ Awards 2019 e aprirà uno stage al Movement di ottobre (Torino).

Attualmente è in edicola il numero di giugno 2019 di Billboard Italia, con in copertina Steve Aoki. Contiene interviste ad artisti italiani e internazionali come Sting, un’intervista a Danny Goldberg, manager dei Nirvana nel loro periodo d’oro, lo shooting fotografico con Sophie Auster (figlia dello scrittore Paul Auster), un articolo di Massimo Oldani su Michael Jackson a dieci anni dalla morte, l’immancabile focus sui festival estivi e tante altre curiosità dal mondo dell’industria musicale, news, contributi di artisti, recensioni e le celebri classifiche che hanno reso il marchio la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici.

Per il primo anno, Billboard Italia è Music Partner di X Factor 2019. L’hub creativo multipiattaforma approfondirà i live grazie a una copertura editoriale a 360°.

Billboard è arrivato in Italia nel novembre 2017 con l’obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. Oggi è una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro. A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un’autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L’approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.

Main partner di tutte le attività di Billboard Italia è Seat, la casa automobilistica che ha messo la musica al centro della sua comunicazione.