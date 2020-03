La moda cambia forma, ma lo stile e l’eleganza sono per sempre.

La collezione Primavera Estate 2020 di Andrea Morando incrocia la bellezza del gusto classico al fervore dell’innovazione. Un abbigliamento da donna raffinato e contemporaneo, che accompagna i guardaroba più esigenti, divenendo l’opportunità dell’esaltazione del sé in tutte le sue sfumature. I modelli si snodano all’insegna di un progetto duraturo, dove permangono la leggerezza dei tessuti, la freschezza dei tagli e la cultura del ben vestire. L’heritage in pelle firma le borse più giuste del momento a marchio Pollini e altri brand, opportunamente scelti per linee a secchiello, tracolle o shopping bag. Ad accompagnare la collezione Morando altri noti marchi come Saucony, Voile Bianche e Puma, per rendere omaggio alla terra ligure passo dopo passo.

Stile

Andrea Morando è sinonimo di polivalenza stilistica, per personalità poliedriche che vogliono sentirsi sofisticate facendo ricerca, passando per intervalli casual e momenti sportivi. Il suo denim annuncia il naturale savoir faire del mondo femminile, dove lo skinny esalta e la linea a palazzo accompagna le forme.

L’uomo invece è un perfetto mix tra tradizione ed innovazione: un gusto classico e al tempo stesso in continua evoluzione.

Colore

Parola d’ordine: vivacità, come le onde del mare. Una ventata d’aria fresca illumina le sneakers da uomo e donna, dove si fondono i richiami alle forme barcaiole tra materiali nobili e colori di tendenza. Sobrietà, carattere e rigore per le scarpe da uomo; scintillio, classe e comodità per i sandali da donna. Dettagli iconici che richiamano l’attenzione alla cura del sé, con uno spiccato attaccamento alla tradizione sportiva e casual. Perché l’esistenza è una continuità evolutiva, che non dimentica mai le sue radici.

40 anni ligure

L’azienda di Andrea Morando, vanta oltre 40 anni di fashion retail. I concept store di Genova, Santa Margherita, Savignone, Rapallo e Chiavari, offrono una shopping experience degna di nota. Dal 2016, allo store fisico si affianca la nuova boutique online, dove sono presenti capi d’abbigliamento, scarpe, borse e accessori. Un modo per garantire a chiunque la possibilità di acquisire la filosofia di uno stile italiano in continua evoluzione, come quella che porta il suo nome.