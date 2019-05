In via xx settembre a Genova 101 modi per assaporare il caffe’, anche d’estate

A Genova l’estate ha il sapore dei caffè artigianali di 101CAFFE’, ottimi da gustare anche freddi ed aromatizzati, per concedersi momenti di rigenerante golosità. Il punto vendita 101CAFFE’ di via XX Settembre 30 a Genova che, dalla sua apertura nell’ottobre dello scorso anno, ha già riscosso un grande successo tra gli affezionati clienti, si prepara sapientemente alla stagione calda: oltre al caffè tradizionale, è possibile scegliere anche una serie di caffè da preparare freddi.

Paola, la titolare del punto vendita, grazie alla sua competenza e professionalità, saprà condurvi sui sentieri del gusto alla scoperta delle deliziose varianti dei prodotti 101CAFFE’ per l’estate, proposte in tante gradevoli ed originali ricette e declinazioni che partono dal caffè shakerato classico, alla variante allo zenzero, al miele, alla cannella e alla vodka, indicato per chi ama i sapori speziati, senza dimenticare la gamma di caffè aromatizzati 101CAFFE’ che vanno dalla A di anice alla Z di zenzero: caffè al Cocco, al Mandarino, al Caramello, alla Liquirizia, alla Vaniglia e molti altri ancora, tostati su legno di faggio ed aromatizzati in fase di tostatura. La scelta è davvero ampia e gustosa e la sosta presso il punto vendita 101CAFFE’ di Genova diventa una scoperta di un mondo tutto da esplorare e gustare.

I caffè Premium di 101CAFFE’ provengono da torrefazioni artigianali italiane di eccellenza, con tradizioni e peculiarità legate al territorio in cui le miscele sono create e lavorate. Inoltre la gamma di bevande alternative come cioccolate, ginseng, orzo, tea ed altro ancora, vengono proposte in fresche ed inebrianti combinazioni, per qualsiasi macchina da caffè: dalle Nespresso® alle Lavazza®, Nescafè® Dolce Gusto®, Bialetti® ed altri.

Consigliatissimo ai golosi di ogni livello il Nocciolino di 101CAFFE’, il prodotto vincitore del prestigioso award “Il Mio Prodotto del Cuore 2018-2019” decretato dai consumatori votanti. 101CAFFE’ è un marchio nato nel 2011, che oggi conta oltre 100 punti vendita in Italia e nel mondo, in continua espansione. Nel negozio di via XX Settembre a Genova, il cliente trova tutto quello che riguarda il tema caffè, quindi non solo caffè e bevande ma anche macchine da caffè, articoli per la pulizia delle macchine e tanti gustosissimi prodotti della linea Le Sfiziosità, marchio di 101CAFFE’ che offre prodotti di pasticceria artigianale in piccolo formato, cioccolati, zuccheri, liquori e molto altro. Paola è lieta di accogliere tutti in negozio, da lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.30, sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.30 per scegliere insieme il gusto della vostra estate.

Scopri tutte le novità sulla pagina Facebook di 101CAFFE’ https://www.facebook.com/101Caffegenova/